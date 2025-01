Ateneo di Udine in Africa: progetto di formazione, ricerca, cooperazione

Potenziare la formazione, la ricerca e la cooperazione con le università africane per migliorare la qualità e la qualità e l’efficacia dell’istruzione superiore degli atenei del grande continente. È quanto si propone l’Università di Udine nell’ambito del progetto internazionale UnitAfrica, finanziato dal Ministero dell’università e della ricerca (Mur) con 2,4 milioni di euro nell’ambito Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). All’iniziativa, biennale, partecipano 21 atenei italiani e 93 università africane di 18 Paesi, di cui 10 tra i meno sviluppati. L’Ateneo friulano lavorerà soprattutto con alcuni partner storici di Camerun ed Etiopia. Le aree progettuali coinvolte includono: sviluppo rurale, salute, energia sostenibile, transizione ecologica e digitale, sviluppo imprenditoriale e industriale, patrimonio culturale, scienze sociali e umane.

UnitAfrica è un’iniziativa strategica per il sistema universitario italiano: coinvolgerà docenti, personale e studenti di dottorato e master di entrambi i versanti, anche con la creazione di corsi avanzati. Il progetto, coordinato dall’Università di Brescia, si concentrerà: sulla creazione di una piattaforma condivisa per l’insegnamento innovativo e la mobilità, sul rafforzamento della mobilità internazionale di docenti e studenti, sulla promozione dell’istruzione per affrontare le esigenze di sviluppo locale, sullo sviluppo di competenze avanzate tra i docenti e il personale accademico, sulla valutazione dell’efficacia delle attività educative.

«L’Università di Udine – spiega il rettore Roberto Pinton – vanta una lunga esperienza di collaborazioni con atenei africani, sia nel campo della formazione universitaria che della ricerca e della cooperazione allo sviluppo. Questo nostro patrimonio sarà messo a disposizione del progetto UnitAfrica in modo che le nostre competenze ed esperienze specifiche, soprattutto in alcuni settori, possano contribuire al rafforzamento del sistema universitario africano e, soprattutto, alla preparazione dei suoi studenti e dei suoi docenti».

Per il coordinatore del progetto per l’Università di Udine, Giorgio Alberti, delegato dell’Ateneo per l’internazionalizzazione «UnitAfrica rappresenta un’importante opportunità di internazionalizzazione del sistema universitario italiano a supporto del Piano Mattei con l’Africa attraverso la promozione di mobilità di studenti e docenti nonché l’implementazione di corsi di formazione, summer school e workshop».