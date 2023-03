Ateneo friulano: I rapporti est e ovest nella storia d’Europa. Conferenza organizzata dai corsi di laurea in Banca e finanza

“I rapporti Est e Ovest nella storia d’Europa”. È il tema della conferenza che l’Ateneo di Udine organizza a Pordenone, lunedì 27 marzo, alle 12, nell’auditorium del Campus universitario (via Prasecco 3). Interverrà Egidio Ivetic dell’Università di Padova. L’appuntamento è organizzato dai corsi di laurea in Banca e finanza del Dipartimento di Scienze economiche e statistiche nell’ambito dei seminari “Non solo finanza”. L’evento è in collaborazione con il Consorzio universitario di Pordenone, la Banca di credito cooperativo Pordenonese e Monsile e l’associazione “Norberto Bobbio”.