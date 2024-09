“ATER Gorizia e Vigili del Fuoco: siglato un protocollo d’intesa per la locazione di alloggi a Gorizia”

Il recente 30 agosto, ATER Gorizia ha siglato uno storico protocollo d’intesa con il Comando dei Vigili del Fuoco di Gorizia, finalizzato alla locazione di alloggi destinati ai dipendenti del Corpo. L’accordo prevede la messa a disposizione di alcuni alloggi di proprietà di ATER con l’obiettivo di soddisfare le esigenze abitative del personale dei Vigili del Fuoco e delle loro famiglie.

L’intesa si inserisce in un contesto di collaborazione volto a sostenere l’integrazione sociale e la diversificazione all’interno dei quartieri in cui sono situati gli alloggi. ATER Gorizia, in virtù del suo ruolo istituzionale di Ente pubblico economico, ha individuato gli immobili da destinare a questa iniziativa, che non appartengono al patrimonio destinato all’edilizia sovvenzionata, ma rientrano tra quelli ex-edilizia convenzionata ora liberi da vincoli.

Il protocollo, della durata iniziale di cinque anni con possibilità di rinnovo, prevede che ATER Gorizia si impegni a mettere a disposizione del Comando dei Vigili del Fuoco gli alloggi in perfetto stato manutentivo e con impianti a norma. I contratti di locazione saranno stipulati direttamente con i beneficiari, secondo le modalità dei contratti concordati e in linea con i Patti Territoriali.

Il Comando dei Vigili del Fuoco, da parte sua, avrà il compito di individuare, con criteri trasparenti, i destinatari degli alloggi tra il proprio personale in servizio attivo.

Ha presenziato alla firma del protocollo anche Francesca Tubetti, oggi senatrice della Repubblica, che nel periodo in cui ha ricoperto la carica di consigliere di amministrazione ATER, aveva promosso l’iniziativa.

“Questo protocollo rappresenta un passo significativo verso il rafforzamento della cooperazione tra ATER Gorizia e le istituzioni del territorio. L’obiettivo non è solo quello di rispondere alle esigenze abitative del personale dei Vigili del Fuoco, ma anche di contribuire a una maggiore integrazione sociale nei quartieri interessati,” ha dichiarato il Presidente di ATER Gorizia Fabio Russiani.

La collaborazione con il Comando dei Vigili del Fuoco di Gorizia evidenzia l’impegno di ATER in progetti collaterali e diversificati rispetto all’attività principale di gestione dell’edilizia sovvenzionata, fornendo soluzioni mirate che rispondono a esigenze specifiche. In questo contesto rientra anche la disponibilità di unità immobiliari non residenziali come uffici, spazi commerciali, magazzini, box e posti auto.