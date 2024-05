Atto grave di censura, cancellato su pressione della Regione l’incontro nell’IC Italo Svevo di Trieste sull’immigrazione

“La dichiarazione degli assessori Rosolen e Roberti, contenuta nel deprecabile comunicato emesso dalla Regione, riguardo l’incontro nell’IC Italo Svevo sull’immigrazione, che poi è stato cancellato, è un atto gravissimo di censura e ingerenza politica nell’autonomia scolastica. La Scuola deve essere libera nell’affrontare le problematiche, non possono due figure politiche arrogarsi il diritto di stabilire chi si può occupare di certi argomenti e chi no.

Ritengo questo atto molto preoccupante anche alla luce del tentativo da parte di tante forze politiche, sia di maggioranza che purtroppo di opposizione, di voler regionalizzare l’Ufficio Scolastico Regionale con l’odioso intento di tenere il sistema scolastico direttamente sotto il controllo politico.

Questi due assessori si sono macchiati di un gravissimo affronto istituzionale. Faremo immediatamente un’interrogazione in Consiglio Regionale”.

Così si è espresso Furio Honsell, Consigliere regionale di Open Sinistra FVG.