Audizioni in IV Commissione sul servizio idrico integrato e rifiuti la posizione di Open Fvg

“Oggi in Commissione Ambiente del Consiglio Regionale c’è stata la presentazione della legge della Giunta Fedriga per incentivare le fusioni per incorporazione tra gestori dei rifiuti e dell’acqua. Nel pomeriggio ci sono state le audizioni in verità molto fredde da parte dei gestori su tale proposta. Come Open Sinistra FVG riteniamo che sia indispensabile mantenere il pieno controllo pubblico degli enti gestori dei rifiuti e dell’acqua. Rileviamo inoltre che non riteniamo vantaggioso per nessuno andare verso una gestione unificata dei rifiuti e dell’acqua. È invece importante superare nei due diversi ambiti indipendentemente fusioni che permettano ai gestori di essere più forti nella loro capacità di investimento. La norma proposta è inoltre piuttosto ermetica su come intende distribuire i 4 milioni previsti per quest’anno. Se non verranno fatti emendamenti radicali a questa norma daremo voto contrario.” Così si è espresso Furio Honsell, Consigliere regionale di Open Sinistra FVG.