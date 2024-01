Autisti soccorritori fondamentali nei servizi di urgenza-emergenza e nei trasporti sanitari. Istituire la figura professionale

Liguori: «Necessario sostenere l’approvazione della legge nazionale che prevede l’istituzione di questa figura professionale» A dirlo in una nota è il consigliera regionale di Civica Fvg Simona Liguori secondo cui l’autista soccorritore svolge un ruolo fondamentale all’interno dell’organizzazione dei servizi di emergenza, contribuendo in modo significativo all’assistenza sanitaria sul territorio. Nonostante la sua presenza consolidata e l’acquisita consapevolezza di categoria, spiega Liguori, l’autista soccorritore non ha ancora ottenuto un riconoscimento normativo ufficiale del proprio profilo professionale. «Il riconoscimento ufficiale della figura dell’autista soccorritore – ha spiegato il consigliere regionale, presentando in Aula un apposito ordine del giorno – è essenziale per garantire la definizione chiara delle sue responsabilità, delle modalità di formazione e delle condizioni di accesso alla professione. Esistono per tale finalità un disegno di legge e una proposta di legge nazionali non ancora approvati: è opportuno e doveroso che la Giunta Regionale ne sostenga attivamente l’approvazione».