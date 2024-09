Autonomia differenziata. Venerdì incontro a Udine promosso dal Gruppo consiliare regionale del Patto per l’Autonomia – Civica FVG

“Oltre la legge Calderoli, per una vera Repubblica delle Autonomie solidali” è il titolo dell’incontro promosso dal Gruppo consiliare regionale del Patto per l’Autonomia – Civica FVG che si terrà venerdì 13 settembre, alle 18, a Udine, nella Sala Pasolini del Palazzo della Regione.

All’appuntamento, introdotto dal capogruppo Massimo Moretuzzo, interverranno Lorenzo Dellai, già presidente della Provincia autonomia di Trento, e Riccardo Laterza, capogruppo in Consiglio comunale di Adesso Trieste.

Con l’approvazione della legge Calderoli e la successiva richiesta del referendum abrogativo si è aperto uno scontro politico e istituzionale su un aspetto dell’ordinamento della Repubblica: l’attuazione delle autonomie differenziate per le Regioni che intendano utilizzarle. «Il dibattito che si sta sviluppando ha evidenti criticità – afferma Moretuzzo –. Siamo convinti che la riforma istituzionale più insidiosa e destabilizzante sia quella dell’elezione diretta del capo del governo. Pensiamo che la legge Calderoli sia un “oggetto di scambio” all’interno della maggioranza di centrodestra destinata ad essere largamente inattuata quando e se si dovesse realizzare il “premierato alla Meloni”. Riteniamo sia una legge largamente inattuabile per i suoi vizi procedurali intrinseci, per la crisi prossima ventura della spesa pubblica italiana, per la relazione ineguale fra Stato e Regioni, per i conflitti giurisdizionali che può provocare. Pensiamo sia invece urgente affrontare i nodi della verifica ed attuazione del Titolo V, della rivisitazione dello Statuto speciale e del ruolo della nostra Regione, e di una riforma del nostro sistema delle autonomie locali, dei Comuni e degli enti intermedi. Per questo, è fondamentale proporre occasioni di riflessione e confronto su questi temi. La prima sarà a Udine, altre ne seguiranno».