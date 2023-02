Autonomia: Spitaleri (Pd), Salvini silura Fedriga

“Il primo siluro in avvio della campagna elettorale di Fedriga parte direttamente da via Bellerio, ossia proprio da quel Salvini che i rumors interni alla Lega indicano sempre più freddo con il Governatore”. Ad affermarlo è il coordinatore della segreteria regionale Pd Fvg Salvatore Spitaleri che commenta le parole del ministro delle Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini, secondo cui lo “scadente” livello di assistenza sanitaria in alcune Regioni è “per l’incapacità di alcuni governatori”. Dice Salvini, spiega Spitaleri, che se le cose in sanità non vanno bene è colpa dei Governatori che non sono capaci. Le liste d’attesa, la situazione dei pronto soccorsi, la fuga dei professionisti verso la pensione o il privato, le promesse di aperture di ospedali territoriali, il calo della prevenzione, le spese dei cittadini per visite ed esami privati, tutto questo, lo conferma Salvini, è colpa…. di Fedriga. In realtà l’attacco del ministro voleva essere indirizzato ai presidenti di Campania De Luca e di Puglia Emiliano, ma dato che i dati dimostrano che il livello di assistenza sanitaria è scadente anche in Fvg, l’attacco si allarga inevitabilmente anche al “governatore” Fedriga e aggiungiamo noi anche ad altre realtà regionali governate dal centrodestra. Dimostrazione plastica che l’idea di autonomia regionale rischia di trascinare l’intero paese al disastro. Ovviamente come spesso gli accade il “capitano”, nelle sue intemerate dichiarazioni, non riesce a valutare l’intera portata di quanto dice.