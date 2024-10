Avviata la campagna per i nuovi abbonamenti del Teatro comunale di Cormons

Fino al 4 novembre sarà possibile sottoscrivere i nuovi abbonamenti per la stagione artistica del teatro Comunale di Cormons: dall’11 ottobre al 4 novembre la biglietteria sarà aperta nelle giornate di lunedì e venerdì, dalle 17 alle 19.

Il primo appuntamento della stagione sarà con l’ironia dell’istrionico Max Giusti che proporrà ‘Bollicine’, in prima regionale , giovedì 7 novembre. In ‘Bollicine’, Max Giusti smette i panni del Marchese del Grillo e torna a indossare l’abito da mattatore. All’apice della sua maturità, personale e professionale Max è pronto a dire le sue verità più scomode, perché se le parole sono sempre politicamente corrette, il pensiero non lo è mai. È un Max inedito, che racconta al pubblico quello che nella vita di tutti i giorni non direbbe mai nemmeno al suo migliore amico. Confessioni a cuore aperto in un clima di festa, con le immancabili bollicine.

La proposta di ArtistiAssociati proseguirà il 28 novembre con ‘Il Giuocatore’ di Carlo Goldoni; il 6 dicembre con ‘Fuoco di Georgia’ e il 13 dicembre con ‘L’Avaro’ di Molière con Ugo Dighero; sarà poi la volta di ‘Trappola per topi’ con Ettore Bassi (14 gennaio) e della prima regionale di ‘Parigi’ con il divulgatore Iacopo Veneziani, per la prima volta a Cormons il 29 gennaio. Attesissima Ambra Angiolini con la sua applauditissima e toccante ‘Oliva Denaro’ in scena il 9 febbraio. Prima regionale , il 25 febbraio, di ‘Pensaci, Giacomino!’ col grande Pippo Pattavina, per passare l’11 marzo a ‘Calcoli – Ovvero l’arte dell’inganno’ con Blas Roca Rey. Il 20 marzo, invece, sarà di scena la prima regionale di ‘Sogno di una notte di mezza estate’ con Opus Ballet. Il primo aprile sarà proposta la prima regionale di ‘Sette a Tebe’, mentre chiuderà la stagione la prima nazionale dell’ultimo lavoro di Gabriele Pignotta ‘Contrazioni pericolose’ con la bellissima e bravissima Rocío Muñoz Morales.

Tutto il ricco programma su www.artistiassociatigorizia.it .