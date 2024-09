Azienda sanitaria condannata a risarcire paziente costretta a rivolgersi a visit privata: è richiamo alla Regione per risolvere il problema delle liste d’attesa

“Salutiamo con soddisfazione la sentenza che ha visto soccombere l’Azienda ASUFC, che è stata costretta a compensare le spese ulteriori che una paziente in condizione di urgenza era stata costretta a sborsare rivolgendosi ad un medico privato perché l’azienda aveva liste d’attesa troppo lunghe.

Da tempo andiamo chiedendo che la Regione si impegni nel risolvere i tremendi disagi a cui costringe i propri cittadini non risolvendo il problema del rispetto dei tempi delle prestazioni a causa della pessima gestione delle liste di attesa. Anche pochi giorni fa l’Assessore Riccardi aveva a fatto annunci su come sarebbero stati impiegati 10 milioni a tale fine. Purtroppo lo stesso annuncio era stato fatto un anno fa senza risolvere la questione. Non bastano gli annunci.

Come Open sinistra FVG chiediamo anche che vengano istituiti servizi di trasporto adeguato qualora le visite vengano erogate in strutture lontane dalla residenza dei pazienti. Ciò è particolarmente serio per quanto riguarda la montagna.

Questa sentenza obbligherà finalmente Fedriga-Riccardi di occuparsi veramente di sanità in FVG.” Così si è espresso Furio Honsell Consigliere Regionale di Open Sinistra FVG.