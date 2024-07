Bagnaria di libri – VIII Festa del libro

Sarà Alice Basso con il suo romanzo “Una festa in nero” (Garzanti Editore) ad aprire l’ottava edizione di “BagnAria di libri” il 4 luglio. L’autrice piemontese presenta il quinto e ultimo lavoro della saga che ha come protagonista la dattilografa/investigatrice Anita Bo. Qui la troviamo inseguita da spie in tempi sempre più bui e pericolosi che metteranno Anita alla prova come non mai

Il 5 luglio la giornalista Anna Piuzzi dialogherà con Manuela Faccon che con il suo “Vicolo Sant’Andrea 9” (Feltrinelli) ci porta nella Padova degli anni cinquanta dove incontriamo Teresa che lavora come portinaia in un palazzo del centro. Dietro un aspetto dimesso e in apparenza insignificante, nasconde un bruciante segreto da quando nel 1943 assistette all’arresto della famiglia ebrea per cui lavora e da cui è stata istruita e educata alla lettura.

Il 12 luglio sarà la volta di Angelo Floramo che con il suo “Breve storia sentimentale dei Balcani” (Bottega Errante) ci porta in una parte d’Europa complessa, stratificata, eppure al centro di tutto. regalandoci suggestioni, immaginari e passioni. Un viaggio che esplora in profondità le geografie, le anime, la Storia attraversando il confine orientale per addentrarsi nella terra balcanica che sconfina verso gli Urali, segue il Danubio, parla le lingue di Sarajevo.

A chiudere la manifestazione il 15 luglio Cristiano Tiussi incontrerà Andrea Bellavite e il suo “Gorizia Nova Gorica. Due città in una. Guida alla capitale europea della cultura” (Ediciclo 2024). Gorizia e Nova Gorica sono uno spazio antropologico da conoscere e da amare sono un mosaico di architetture, gusti, suoni e colori da scoprire, guardando attraverso gli occhi delle persone le profonde radici, le dolorose ferite e le coraggiose rinascite.

Gli incontri con gli autori realizzati con il sostegno di Credifriuli si terranno presso il lasciato Paola Dal Dan in Via della Chiesa a Privano di Bagnaria Arsa.