Bando regionale sul fotovoltaico: “Intervento solo per benestanti. Transizione ecologica per pochi”

Interviene sul bando regionale sul fotovoltaico dopo la pubblicazione delle indicazioni regionali che destina contributi per l’installazione di impianti fotovoltaici nelle case private, il vicesindaco di Palmanova Francesco Martines secondo cui “l’intervento è solo per benestanti. Transizione ecologica per pochi” . “È una misura a cui potranno accedere solo i benestanti o chi può permettersi un debito in banca. Solo chi ha una villetta e 10 o 20 mila euro da spendere subito. Chi non se lo può permettere o dovrà fare debiti in banca o dovrà rinunciare alla transizione ecologica e a risparmiare sulle bollette. Per chi può inoltre, spiega ancora il vicesindaco, sarà una corsa contro il tempo, visto che viene privilegiato chi prima arriva e ha subito i soldi da investire. Saranno mesi in cui il costo degli impianti, dei materiali e delle installazioni, lieviterà, come successo con il Super Bonus. Tutti aspetti che, dietro alla lusinghe del Bando, metteranno in difficoltà molti cittadini”. “Questo doveva essere un intervento destinato a tutti, per riqualificare case e limitare i consumi energetici fossili. E invece è diventa un regalo solo per chi può permetterselo, lasciando indietro chi invece ne avrebbe più bisogno”.