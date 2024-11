Bankitalia: Conti (Pd), realtà famiglie Fvg diversa da pubblicità

“La giunta Fedriga continua a spendere badilate di soldi pubblici per convincerci che la zuppa è ottima e abbondante, comprando pagine e pagine di giornali o andando fino a New York per accendere luminarie. Ben diversa la realtà che descrive la Banca d’Italia, parlando dei 6 mesi di sostanziale stagnazione dell’economia Fvg e dell’industria che risente del calo dell’export”. Lo scrive sulla pagina Facebook del Pd Fvg la segretaria regionale Caterina Conti, commentando quanto emerge dall’aggiornamento congiunturale del report di Bankitalia sull’economia del Fvg.

“La famiglia stile ‘Mulino Bianco’ delle foto pubblicitarie targate centrodestra – scrive Conti – in realtà fa fatica a reggere l’aumento dei prezzi, mette da parte quasi niente e spende sempre meno con una dinamica normale nei tempi di crisi e di incertezza. Per anni hanno ripetuto che questa Giunta è un esempio di tutte le virtù, i primi della classe in tutto, e adesso arriva un laconico comunicato di Bankitalia che mette in fila i numeri e ci dice che facciamo peggio del resto d’Italia”.

“Continueremo a incalzare questa Giunta affinché le riforme, quelle vere e strutturali, si comincino a fare, si sostenga la manifattura e ci si prepari ai momenti più duri, a superarli e ad afferrare la ripresa. Adesso le risorse ci sono e – conclude la segretaria dem – non devono essere sprecate”.