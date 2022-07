Barriere architettoniche: venerdì a Udine l’Associazione Diritti del Malato manifesterà sotto al Municipio

Venerdì prossimo 15 luglio l’Associazione Diritti del Malato manifesterà alle ore 17 in piazzetta Lionello, sotto al Municipio di Udine , per sensibilizzate l’Amministrazione Pubblica e la Cittadinanza riguardo alle problematiche relative alle barriere architettoniche che incontrano i disabili sul territorio. Chiederemo l’accessibilità in autonomia all’interno della stazione dei treni, solleciteremo l’ultimazione dei lavori riguardanti l’ascensore della struttura, l’installazione di cartelli che indichino le fermate degli autobus attrezzate in tutto il territorio e l’abbattimento di tutte le barriere architettoniche che gravano sulla vita di chi ha difficoltà motorie. In questi mesi sono pervenute molte segnalazioni che indicano situazioni di viabilità e/o percorribilità problematiche per chi si muove con carrozzina e per questo l’Associazione Diritti del Malato con la manifestazione vuole sollecitare l’attenzione dell’Amministrazione Pubblica ai problemi evidenziati affinchè vengano risolti. Non è la disabilità ad ostacolare chi ne soffre, ma una società amministrata senza il rispetto per le esigenze dei diversamente abili.