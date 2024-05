Batterie al litio – Impieghi, potenzialità, pericoli e gestione dei rischi, convegnoo a Codroipo

Un convegno a ingresso gratuito a Codroipo sabato mattina 18 maggio dalle 9 alle 13 per apprendere le procedure comportamentali utili alla prevenzione dei rischi, all’uso ed allo stoccaggio e alle misure di spegnimento incendi con batterie al litio, per ridurre danni alle persone e alle cose, sia negli ambienti di lavoro, sia in quelli domestici.

Evento voluto da Friuli Antincendi, organizzato da Percorso Sicurezza e sostenuto da Ecolsia, M.B. e Videomobile, inquadra le modalità di gestione in sicurezza delle batterie agli Ioni di Litio e le conoscenze sulle cause del rischio d’incendio specifico di queste nuove tecnologie ormai ampiamente utilizzate.

Il convegno ha scopo divulgativo e si rivolge ai cittadini, ai lavoratori, ai professionisti del settore sicurezza, agli studenti, agli enti pubblici, alle forze operative impegnate nei soccorsi, con lo scopo di fornire loro nozioni per approfondire la conoscenza di veicoli elettrici, elettronica di consumo, dispositivi domestici e di lavoro, pannelli fotovoltaici e che utilizzano sistemi di accumulo di energia.

I relatori saranno: da Milano il funzionario del N.I.A. (Nucleo Investigativo Antincendi) del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco della Lombardia, Andrea Foggetti, che presenterà la casistica incidentale, con casi reali e investigazioni sulle cause di incendio, la lettura dei segni d’individuazione preventiva dei probabili pericoli, la gestione degli incendi di batterie litio-ione allo stato dell’arte e le pratiche adottate, i dispositivi di protezione individuali, la tossicità delle sostanze emesse con presentazione delle attività sperimentali in corso, le problematiche di gestione incendi con presentazioni attività sperimentali in corso, ma anche i pannelli fotovoltaici e i relativi sistemi di accumulo energia;

Da Bolzano Dominik Cantonati, responsabile Unit E-Mobility di EmiControls che ragguaglierà circa le soluzioni antincendio per la messa in sicurezza delle auto elettriche (EV) e delle loro batterie, descrivendo le funzioni dei container quarantena e le linee guida recentemente definite dalle case automobilistiche per la gestione delle anomalie di sistema, tra cui il Thermal Runaway (fuga termica).

Si parlerà inoltre di trattamento rifiuti speciali, con le attuali capacità nazionali nella gestione dei rifiuti pericolosi e non. Con i D.lgs. 49/14 e D.M. 65/2010 – D.lgs. 49/14 e del D.M. 121/2016, ad oggi non c’e` distinzione nella raccolta tra pile di vecchia generazione, considerate non pericolose e le batterie agli Ioni di Litio che troviamo nel nostro smartphone, nel computer portatile, nell’auto elettrica, nella bicicletta elettrica, nel monopattino, nell’aspirapolvere e in tutti gli altri dispositivi elettronici. La loro crescente popolarità è dovuta all’alta densità energetica che le rende leggere e compatte, oltre alla capacità di essere ricaricate più volte rispetto alle batterie tradizionali offrendo maggiore autonomia.

Appuntamento sabato mattina a Codroipo presso Friuli Anticendi, in via Fratelli Savoia 22, alle 9 di mattina per sapere come comportarsi con le batterie al litio per non correre rischi.