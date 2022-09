Beni culturali: domani il Ministro Franceschini a Villa Manin, Ruda e Gradisca

Il Ministro della Cultura Dario Franceschini sarà in Friuli Venezia Giulia domani lunedì 12 settembre, in visita a beni culturali interessati da interventi del Ministero. Alle ore 11:15 il Ministro sarà Villa Manin di Passariano a Codroipo (Udine) dove è stato finanziato il restauro del parco e le residenze artistiche, alle ore 12:45 visiterà l’Amideria Chiozza in località La Fredda di Perteole a Ruda (Udine) dove è stata ultimata la fase progettuale del restauro, alle ore ore 13:45 a Gradisca (Gorizia) per un sopralluogo al Castello, recuperato con fondi ministeriali.