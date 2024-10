BeNice Holding acquisisce la maggioranza di Valcucine. Friulia conferma il suo ruolo a sostegno dell’azienda

BeNice Holding Spa, fondata nel 1993 da Lauro Buoro, annuncia l’acquisizione della maggioranza di Valcucine Spa, azienda fondata a Pordenone nel 1980 e riconosciuta a livello internazionale per la realizzazione di cucine di design senza tempo. Le cucine Valcucine si distinguono fin dagli esordi per l’impiego di processi produttivi innovativi, l’accento posto sulla sostenibilità e thoughtful design, che integra estetica e funzionalità per offrire un’esperienza abitativa improntata al benessere, al comfort e alla libertà di movimento.

Presente in oltre 285 showroom in tutto il mondo, di cui 28 monobrand – tra Europa, Stati Uniti, Medio Oriente, India, Sud-Est asiatico e Sud Africa – Valcucine occupa oggi una posizione consolidata nel segmento high-end.

L’operazione evidenzia l’impegno strategico di BeNice Holding a promuovere e investire nella crescita di eccellenze del territorio simbolo del Made in Italy. Con l’ingresso di Valcucine, la holding rafforza la propria presenza nel settore del design, che riflette la passione personale di Lauro Buoro e rappresenta il fulcro del suo percorso imprenditoriale da oltre trent’anni.

“Valcucine non è solo marchio storico del territorio e un’azienda di riconosciuto prestigio internazionale,” commenta Lauro Buoro, Presidente e Amministratore Delegato di BeNice Holding Spa. “L’azienda incarna i valori di innovazione, qualità e sostenibilità che guidano BeNice. Questa acquisizione è un passo importante per il nostro progetto, che mira a unire know-how e spinta innovativa con un obiettivo chiaro: migliorare la qualità della vita attraverso ambienti studiati per il benessere delle persone.”

Questa integrazione segna l’avvio di una nuova fase per Valcucine, il cui impegno nella creazione di spazi armoniosi si allinea perfettamente con la visione di BeNice. L’acquisizione aprirà sinergie importanti, consentendo a Valcucine di accelerare il percorso intrapreso negli ultimi anni, supportando la sua crescita internazionale e consolidando al contempo la presenza globale di BeNice nel settore design e lifestyle.

Il fondatore e designer di Valcucine, Gabriele Centazzo, rimarrà parte della nuova compagine societaria. La sua filosofia, che ha permesso all’azienda di distinguersi nel mondo, continuerà a ispirare Valcucine, garantendo una continuità orientata al futuro del brand.

“È un’operazione molto importante, che ci permetterà di accelerare quanto impostato nel corso di questi ultimi anni in termini di sviluppo del mercato, del brand e del prodotto,” commenta Maurizio Vianello, Amministratore Delegato di Valcucine Spa. “Credo fermamente che questa nuova governance consentirà di affrontare nuove sfide con una visione ancora più ampia e ambiziosa.”

L’operazione vede la conferma del ruolo di Friulia, che era entrata nel capitale sociale di Valcucine alla fine del 2019 e che continuerà a sostenere la crescita dell’azienda anche in futuro.

“Siamo felici di poter continuare ad accompagnare Valcucine nel suo percorso di sviluppo anche in futuro”, ha dichiarato Federica Seganti, Presidente di Friulia. “Dopo oltre 4 anni di crescita in cui Valcucine ha dimostrato di poter giocare un ruolo di primo piano nel proprio settore, perseguiremo la nostra mission, che da sempre ci vede al fianco delle imprese regionali più innovative, e affiancheremo il socio di riferimento BeNice nei progetti che Valcucine porterà avanti per rafforzarsi nei mercati esteri di alta gamma”.

Nell’ambito della stessa operazione, Nemo Group acquisirà il controllo di FontanaArte e Driade, marchi iconici precedentemente parte di BeNice Holding.