Bestiario Selvatico residenza artistica in Val Tramontina

Venerdì 13 e sabato 14 dicembre 2024, i comuni di Tramonti di Sotto e Tramonti di Sopra ospiteranno la residenza artistica di Massimo Zamboni – chitarrista dei CCCP/CSI – con gli artisti friulani: Carlotta Del Bianco, Jacopo Casadio, Maurizio Mattiuzza e Davide Sciacchitano.

L’iniziativa, organizzata da Euritmica con Leggimontagna/Cortomontagna e vicino/lontano mont fa seguito al percorso iniziato nel 2021 con “Focus Mongolia” e si snoda attorno al libro di Massimo Zamboni, Bestiario selvatico (La nave di Teseo, 2023), un resoconto di viaggio nell’Italia inosservata, quella della pianura padana, degli oscuri borghi appenninici, delle aree confinanti con i paesi di provincia. È in questi luoghi che Zamboni si è messo in cammino, è andato alla ricerca, ha assommato indizi, guidato da quanto ha letto, o andando là dove gli è stata segnalata una inedita presenza vivente o dove lo ha accompagnato il caso. Bestiario selvatico è un libro nato per accumulo, di incontri con esseri umani e con altri animali, che, come si legge, “hanno allargato l’occhio” di chi scrive. Attraverso questa modalità espressiva, con la passione del naturalista, l’occhio attento dell’artista e la penna del grande scrittore, Zamboni ha trasformato le brevi prose del libro in una metafora del nostro vivere.

La restituzione avverrà sabato 14 dicembre presso la sala polifunzionale della Pro Loco di Tramonti di Sotto, alle ore 20.30 con ingresso libero. Sarà un intreccio di parole, immagini e canzoni che attingerà dall’esperienza del libro e dal repertorio dell’artista, contaminato dalla collaborazione con i musicisti friulani, immersi nel territorio della Val Tramontina e da esso ispirati.

Massimo Zamboni è nato a Reggio nell’Emilia nel 1957. È musicista, cantautore e scrittore. È stato chitarrista e compositore del gruppo punk rock italiano CCCp e dei Csi. Ha pubblicato: Emilia parabolica. Qua una volta era tutto mare (2002); Il mio primo dopoguerra. Cronache sulle macerie: Berlino Ovest, Beirut, Mostar (2005); In Mongolia in retromarcia (2009); Prove tecniche di resurrezione (2011); L’eco di uno sparo (2015). Anime galleggianti. Dalla pianura al mare tagliando per i campi (con Vasco Brondi, La nave di Teseo, 2016), Nessuna voce dentro. Un’estate a Berlino Ovest (2017), La macchia mongolica (2020), La trionferà (2021) e, insieme a Giovanni Lindo Ferretti, Il libretto rozzo di CCCP e CSI (2022).

Il progetto di residenza trova il sostegno delle amministrazioni comunali di Tramonti di Sotto e Tramonti di Sopra, della Magnifica Comunità di Montagna Dolomiti Friulane, Cavallo e Cansiglio, di Dolomiti Days 2024, Oplon Aps e la fattiva collaborazione della Pro Loco sei Tramonti di Sopra, dell’Albergo Diffuso Traimonti, Primigenia e Artetica. Leggimontagna/Cortomontagna e vicino/lontano mont sono progetti di ASCA (Associazione delle Sezioni CAI di Carnia – Canal del Ferro – Val Canale) e vicino/lontano, sostenuti da Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Io sono Friuli Venezia Giulia, Fondazione Friuli, Comunità di Montagna della Carnia, Consorzio BIM Tagliamento, Consorzio Boschi Carnici.