Honsell (Open) sulla manovra di bilancio: “money goes where money is”. Regione Fvg trasformata in un contributificio per le fasce privilegiate

“Oggi in Consiglio Regionale è iniziata la discussione della più ricca legge finanziaria nella storia della Regione, oltre 6 miliardi di somme manovrabili, ovvero oltre mezzo miliardo di euro in più rispetto alla manovra dello scorso anno.

Come relatore di minoranza per il gruppo misto, nella relazione abbiamo spiegato perché la riteniamo sbagliata nel suo impianto logico e politico. Tutte le misure premiano il patrimonio. Abbiamo spiegato che aumenterà le disparità tra chi ha e chi non ha. Il denaro pubblico va dove il denaro e il patrimonio già ci sono, accrescendolo. Quando si renderà conto questa Giunta che il potere di acquisto dei salari è così basso che “in FVG con il solo lavoro spesso non si mangia”? Si mangia invece sempre e bene con i soldi pubblici se si possiede un patrimonio, quanto questo è più grande.

Moltissimi sono i commi che prevedono bonus, contributi, incentivi a chi ha, trasformando questa Regione in un contributificio a favore delle fasce privilegiate e più benestanti. Vanno in queste direzioni centinaia di milioni premiando chi possiede un natante, una seconda casa, ecc…

Segnaliamo lo scandaloso contributo per celebrare la figura di un anti-antifascista come Almerigo Grilz per ben 90.000 euro.

Presenteremo numerosi emendamenti tra i quali spicca il taglio dell’addizionale IRPEF per le fasce deboli. Altri prevedono di erogare contributi solamente secondo il bisogno. Altri per il sostegno all’agricoltura biologica, la promozione della sicurezza sul lavoro, misure per i cittadini senza dimora fissa. Auspichiamo che vengano accolti.”

Così si è espresso Furio Honsell, Consigliere regionale di Open Sinistra FVG.