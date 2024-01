Bidibibodibiboo. Francesco Alberici: ritratto al vetriolo sul mondo del lavoro il 9-10 febbraio a Udine per Teatro Contatto

Scritto durante l’Ecole des Maîtres 2020—21, diretto e interpretato da Francesco Alberici (Premio Ubu 2021 come miglior attore/performer under 35), Bidibibodibiboo è un ritratto al vetriolo della disastrosa situazione in cui versa il mondo del lavoro ai giorni nostri. Con grande tenerezza e dissacrante ironia, Bidibibodibiboo racconta le scelte e le rinunce, i sogni e le grandi paure di una generazione alle prese con un mondo del lavoro drammaticamente spietato.

La nuova co-produzione CSS di Udine con SCARTI, Piccolo Teatro di Milano e Teatro Stabile di Bolzano debutta 25—26 gennaio a La Spezia e 9—10 febbraio approda al Teatro S. Giorgio di Udine per Teatro Contatto per poi proseguire la sua tournée al Piccolo Teatro Grassi di Milano e al Teatro Studio di Bolzano.