Biglietto del treno unicamente con lo Smartphone. Simona Liguori: “Tutelare le persone anziane, fragili e chi non può permetterselo”

Il nuovo metodo di acquisto del biglietto regionale Trenitalia online entrato in vigore dal 5 agosto rischia di limitare la libertà di spostamento di alcune categorie di persone fragili.La nuova modalità ed unica modalità di acquisto del biglietto flessibile prevede obbligatoriamente la sola obliterazione online. Sulla questione interviene la Consigliere regionale Simona Liguori, preoccupata delle ricadute sulle persone anziane e fragili: “Questa novità – spiega Liguori – comporta l’unica possibilità di viaggiare con uno smartphone connesso ad internet per generare il QR code sul momento. Ciò rischia di creare enormi problemi ad anziani, disabili, persone fragili, donne e uomini vittime di stalking che devono per salute disconnettersi dal telefono, stranieri residenti e turisti, non sempre provvisti di una connessione. E’ importante che vengano trovate subito delle forme alternative per consentire il check in anche alle categorie che portano con sé queste difficoltà. Chiediamo che venga prevista una modalità di acquisto alternativa alla coda in stazione, che permette ancora l’acquisto con la modalità tradizionale cartacea, sia ad esempio servendosi dei punti di acquisto Tpl già presenti sul territorio per le tratte da e per il FVG”.