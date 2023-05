Bilancio Sagra del vino di Casarsa: 12 giorni molto positivi

Bilancio positivo per la 75ma Sagra del Vino, che dal 21 aprile al 2 maggio ha vissuto 12 giorni ricchi di eventi e soprattutto di pubblico. A conclusione, da parte degli organizzatori della Pro Casarsa della Delizia – Città di Casarsa della Delizia – La Delizia Viticoltori Friulani va il sincero grazie a volontari, associazioni, enti, sponsor e per il loro prezioso controllo alle Forze dell’Ordine: con il contributo di molti, tutti hanno potuto fare festa.

“Un’edizione che è andata benissimo con meteo e affluenza eccezionali – ha dichiarato il sindaco della Città di Casarsa della Delizia Claudio Colussi -: 12 giorni con al centro il vino anche con tanti eventi di approfondimento. Grazie alla cittadinanza che ha accolto, anche con pazienza, i festeggiamenti e alle forze dell’ordine per il loro costante operato per la sicurezza, dalla Polizia locale che ha avuto aiuto da quelle dei paesi vicini ai Carabinieri della stazione di Casarsa. Centinaia i volontari che hanno dato un servizio di qualità, i commercianti e le attività impegnate in queste giornate. Grazie al gruppo della Pro Loco per il suo grande lavoro al fianco dell’amministrazione comunale”.

“Grazie alle proposte enogastronomiche di qualità – ha commentato il presidente della Pro Casarsa della Delizia Antonio Tesolin -, numeri raddoppiati nei chioschi rispetto allo scorso anno: dati di grande rilievo alla pari di quelli di partecipazione agli eventi. Culmina così un grande lavoro organizzativo che ci vede come Pro Loco all’opera 6 mesi prima e 2 mesi dopo la manifestazione. Grazie alla collaborazione con le associazioni, istituzioni e i vari partner. Ora appuntamento alla Sagra del 2024, senza dimenticare che proseguiremo l’anno con tanti altri eventi”.

Qualche dato del successo: oltre 900 le persone partecipanti alla Marcia del Vino del 1 maggio, nell’ordine delle 30 mila le consumazioni ai 4 chioschi gestiti dalle associazioni casarsesi (Sas Casarsa, Il Disegno, Polisportiva Basket e Vecchie Glorie) e 45 mila i bicchieri riempiti, mentre nell’enoteca Amateca gestita dagli Amatori in piazza mille bottiglie di vino per oltre 7 mila calici, 80 gli spumanti partecipanti alla Selezione Filari di Bolle. chiusura con un giorno d’anticipo sul previsto della pesca di beneficenza parrocchiale.