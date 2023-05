Bini: Pd Trieste batte un colpo: lavoratori Euro&Promos prova di conflitto. Conti e Salvati evidenziano incompatibilità “nelle cose”

“Il panorama degli interessi economici legati alle attività di Euro&Promos, di cui l’assessore Bini è socio di maggioranza, conferma una situazione di grave conflitto d’opportunità con le responsabilità di un amministratore pubblico, molto ben evidenziata dall’atteggiamento finora tenuto dalla stessa Euro&Promos con i lavoratori triestini. L’incompatibilità è nelle cose, se non è nella norma”. Lo dichiara la segretaria del Pd provinciale di Trieste Caterina Conti dopo quanto venuto alla luce in merito a investimenti immobiliari effettuati nel capoluogo dall’assessore alle Attività produttive Sergio Emidio Bini.

“Sono del tutto insoddisfacenti i richiami di Bini al ‘rispetto della legge e della trasparenza’, perché – spiega il consigliere dem Luca Salvati – il dato di fatto precede le eventuali valutazioni di legge, visto che Euro&Promos risulta appaltatrice di servizi a Enti locali del Fvg, configura un sistema bipolare in cui la stessa persona agisce nello stesso contesto come soggetto pubblico e come privato portatore d’interessi. Noi continueremo a pressare per la più veloce soluzione della vergognosa situazione degli operatori museali triestini ma la soluzione definitiva – conclude – dovrebbe essere un’altra”.