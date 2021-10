Area Science Park: BIT2B on ICT & Sustainability: superata la soglia dei 100 iscritti da 20 Paesi

Arrivano da Stati Uniti, Taiwan, Turchia, Uruguay e da diversi Paesi europei, Italia inclusa, le iscrizioni al Digital Business Day BIT2B on ICT+Sustainability , l’evento on line aperto ad aziende innovative e PMI, start up, organizzazioni R&D per nuove opportunità di collaborazione nei settori ICT e sviluppo sostenibile. Superata la soglia delle 100 registrazioni da 20 Paesi, c’è tempo ancora due settimane per iscriversi e concordare incontri one to one con una trentina di imprese innovative di Area Science Park, il parco scientifico tecnologico di Trieste, organizzatore del BIT2B in collaborazione con la rete Enterprise Europe Network e IP4FVG.