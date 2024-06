Bluenergy stadium, partono i lavori per la realizzazione del parco fotovoltaico

Questa mattina Davide Villa, Direttore Generale di Bluenergy Group, Franco Collavino, Direttore Generale di Udinese Calcio, Alessandro Venanzi, Vicesindaco di Udine e Fabio Scoccimarro, Assessore Regionale alla difesa dell’ambiente, energia e sviluppo sostenibile, hanno dato il via ufficiale al cantiere presso il Bluenergy Stadium, che porterà lo stadio di Udine a diventare tra i più virtuosi del calcio italiano in termini di sostenibilità.

Con l’affissione del cartello di avvio lavori, partono i lavori sulla volta del Bluenergy Stadium per la realizzazione del parco fotovoltaico: i 2.400 pannelli solari che copriranno il tetto dello stadio consentiranno di produrre una media di circa 3.000 kWh/giorno rendendo la struttura parzialmente autosufficiente in termini energetici.

“Siamo fieri di aver avviato un progetto di così grande rilievo” ha dichiarato il Direttore Generale dell’Udinese, Franco Collavino, “L’installazione del parco solare costituisce un ulteriore passo in avanti e stabilisce nuovi standard di sostenibilità. Quello di oggi è uno spartiacque e noi continueremo a impegnarci per i valori in cui crediamo e che condividiamo con Bluenergy. Il Bluenergy Stadium conferma in questo modo di essere un modello e di puntare all’obiettivo di essere il primo impianto carbon free d’Italia grazie anche al parco solare che darà importanti benefici a tutta la comunità”.

“Il parco voltaico sul Bluenergy Stadium ha richiesto lunghi mesi di progettazione e quindi di finalizzazione del progetto. Oggi è un giorno di grande importanza per tutti noi, poiché vede il nostro impegno concretizzarsi. Con orgoglio, quindi, possiamo annunciare l’avvio dei lavori di un’opera significativa per l’intero territorio di Udine e per lo sport italiano” ha dichiarato Davide Villa, Direttore Generale di Bluenergy Group “Come abbiamo già ricordato in altre occasioni, la realizzazione dell’impianto fotovoltaico è solo il primo passo verso un progetto più ampio che mette a fattor comune sostenibilità e la cura verso il territorio; con l’auspicio di potere raccontare presto i nuovi sviluppi”.

Il Vicesindaco di Udine, Alessandro Venanzi, ha ricordato come questo progetto parta da lontano: “Sono lieto che questa possibilità, di cui parlavamo da tempo, si stia concretizzando. Udinese Calcio e Bluenergy si confermano capofila in Italia per la sostenibilità. Ci auguriamo tante altre soddisfazioni in futuro”. Parole ribadite dall’Assessore Regionale alla difesa dell’ambiente, energia e sviluppo sostenibile Fabio Scoccimarro: “Noi come Regione mettiamo risorse importanti nel fotovoltaico e nelle energie rinnovabili. Iniziative come questa vanno incentivate, non solo a parole. La Regione è fiera di essere lo sponsor principale dell’Udinese, per partecipare in maniera tangibile a quella che è un’eccellenza del nostro territorio”.