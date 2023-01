Burlo: botta e risposta tutta interna alla maggioranza di Cdx: Zalukar a Riccardi, contano i fatti non le parole

Sulla questione Burlo l’Assessore alla Salute Riccardi ha replicato affermando che “non è previsto alcun ridimensionamento” e “chi narra il contrario mette in chiara evidenza unicamente la sua volontà di far propaganda a basso prezzo”. La risposta piccata è del consigliere Walter Zalukar del Polo Liberale che sostiene la maggioranza Fedriga e quindi anche l’assessore Riccardi. “Al di là delle parole, i fatti, spiega Zalukar, ho ripreso i numeri forniti dal dott. Andolina, ovvero che i posti letto dell’area Ematologia pediatrica-Trapianti, passano da 8 a 6. Questi numeri non sono stati smentiti. L’ipotesi di accorpamento del Burlo all’Azienda sanitaria triestina è stata uno dei due temi del convegno tenuto a Monfalcone l’8 giugno 2022. Nell’occasione si era registrata una larga convergenza verso tale ipotesi, anche da parte di esponenti politici della maggioranza. L’Assessore Riccardi non si era espresso, per cui temendo una sorta di silenzio assenso avevo presentato il 10 giugno ’interrogazione n. 657 alla Giunta regionale chiedendo “se l’ipotesi di accorpamento Burlo – ASUGI sia allo studio dell’Assessorato competente.” A tutt’oggi, chiosa Zalukar, nessuna risposta”.