Bus a Udine: Il consigliere comunale Mansi chiede delucidazioni al sindaco sui disservizi di Arriva S.p.A.

Matteo Mansi Consigliere comunale Partito Democratico ha presentato una interrogazione al Sindaco e la Giunta di Udine per avere delucidazioni rispetto alle iniziative intraprese dall’Amministrazione comunale nei confronti di Arriva S.p.A. a seguito delle notizie sui disservizi del trasporto pubblico cittadin. In particolare il consigliere Mansi ha scritto nella interrogazione in relazione al: “disconoscimento degli art.22 e 23 inerenti al Regolamento del Consiglio comunale e degli art. 32 e 44 inerenti allo Statuto del

Comune di Udine”. Spiega Mansi in premessa che l’agire democratico di ogni consigliere e il suo essere al servizio della e per la comunità cittadina, che rappresenta ancor più perché senza vincolo di mandato. Per questo spiega il consigliere testualmente:

“In data 29.10.2025 veniva coinvolta la dott.ssa Daniela Perissutti, vicepresidente nel CdA di Arriva Udine, per conoscere, viste le tante segnalazioni che giungevano al sottoscritto da parte dei cittadini, il numero di corse cittadine “saltate” inerente il servizio bus e le cause di tali disservizi, nel periodo che andava dal gennaio 2025 ai nostri giorni (ottobre 2025);

Considerato che:

In data 10.11.2025, il sottoscritto inoltrava quanto sopra alla segreteria del Consiglio;

Tenuto conto che:

In data 02.02.2026, nulla è pervenuto al sottoscritto di quanto richiesto nell’accesso atti;

Interrogo il Sindaco e la Giunta per avere: Delucidazioni rispetto alle iniziative intraprese dall’Amministrazione comunale nei confronti di Arriva S.p.A”.

Udine,04.02.2026