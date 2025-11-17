Buttrio: Nuovo appuntamento con la rassegna “La forza delle Donne”

Giovedì 20 novembre alle ore 20:00 in Municipio – Sala Europa – a Buttrio Raffaella Cargnelutti, in dialogo con Valentina Viviani, presenta il suo romanzo “L’altra Guerra”. Friuli, 1944. Dora ha vent’anni e una vita che la guerra ha stravolto: il suo paese è occupato dai tedeschi, invaso dai Cosacchi, attraversato dai partigiani e soffocato dalla paura.

Dora scoprirà che la guerra non è solo al fronte, ma dentro ogni casa ed è affare anche da donne: suo, di sua madre Rita, della cugina Miriam, della nonna Margherita e della sfollata triestina Virginia. Un romanzo tratto da una storia vera che mostra il volto meno conosciuto della Resistenza”” Ingresso libero e gratuito.