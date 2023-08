Calici di Stelle nelle Città del Vino fa tappa a Prepotto e Dolegna del Collio domenica 13 agosto e chiude a Camino al Tagliamento giovedì 17

Calici di Stelle nelle Città del Vino dei Friuli Venezia Giulia: la manifestazione fa tappa a Prepotto e Dolegna del Collio domenica 13 agosto e chiude a Camino al Tagliamento giovedì 17 agosto.

PREPOTTO E DOLEGNA DEL COLLIO

Domenica 13 agosto tra Prepotto e Dolegna del Collio sul Ponte dello Schioppettino verranno allestiti i tavoli di degustazione delle eccellenze enoiche e gastronomiche territoriali con particolare attenzione allo Schioppettino di Prepotto e alla Ribolla di Dolegna.

Un evento reso possibile dalla sinergia fra il Comune di Prepotto e il Comune di Dolegna del Collio, co-organizzatore dell’evento.

La serata sarà arricchita da una passeggiata all’imbrunire sulle sponde del fiume Judrio e sarà allietata dallo spettacolo “Aghis e Aganis”.

Per maggiori info: tel. 333.7704167 mclaraforti@gmail.com

CAMINO AL TAGLIAMENTO

A Camino al Tagliamento nella suggestiva location di Casa Liani, in Via Chiesa, giovedì 17 agosto è in programma una bella degustazione di vini dei produttori locali Ferrin, Forchir, Sbaiz e dei produttori ospiti Scarbolo Sergio (Spessa di Cividale) e Vendrame (Passariano). Il tutto accompagnati dalle specialità gastronomiche di Al Volt di Sede. La serata avrà la musica dal vivo di Davide e Pier. La prenotazione è obbligatoria.

L’appuntamento è in Via Chiesa, a Casa Liani, dalle ore 19.30 alle ore 24.00.

Per maggiori info: Tel. 0432.919000 info@caminoaltagliamento.org segreteria@comune.caminoaltagliamento.ud.it In collaborazione con Pro Loco Il Var.

A livello nazionale Calici di Stelle è organizzato dall’Associazione italiana Città del Vino insieme a Movimento Turismo del Vino ed Enit. A livello regionale gode del sostegno PromoturismoFVG – Io sono Friuli Venezia Giulia, Strada Vino e Sapori del Friuli Venezia Giulia e Banca 360 FVG Credito cooperativo.