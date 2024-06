Campagna elettorale Europee: Pd Fvg, sì a società aperta e inclusiva

“Siamo un esempio di convivenza tra popoli, non possiamo permetterci nessun arretramento. Siamo una regione che ha bisogno di stare in Europa, non possiamo alzare muri. Per questo dobbiamo votare dalla parte giusta della storia, affinché il Friuli Venezia Giulia sia rappresentato al meglio”. È l’appello della deputata Debora Serracchiani, stasera a Pradamano (Udine), intervenendo a un comizio di Stefano Bonaccini, per la campagna elettorale delle europee, con le candidate Alessandra Moretti e Sara Vito, e la segretaria regionale Pd Fvg Caterina Conti.

In apertura Serracchiani ha dedicato una riflessione ai giovani scomparsi nel Natisone (“speriamo in un miracolo”) e ha ringraziato il presidente Bonaccini che “sta rappresentando al meglio il nostro territorio in questa campagna elettorale”.

Da Moretti è venuto l’auspicio che “la prossima legislatura sia costituente e che attraverso la riforma dei Trattati cambino le regole del nostro stare assieme in Europa”. Sara Vito ha richiamato l’importanza di “salvare la sanità pubblica” e di “portare in Europa le istanze del Friuli Venezia Giulia”.

La segretaria Conti ha detto che “è importante avere amministratori onesti e puliti che si spendono per la loro comunità” e ha ribadito che “noi siamo qui per dire che abbiamo un’idea di società profondamente diversa dalla destra”.

“Abbiamo visto i disastri che hanno fatto nel secolo scorso e adesso – ha detto ancora – si permettono di parlare di cose che vogliamo dimenticare, per una società aperta e inclusiva, costruire un mondo in cui è bello stare”.

Conti ha concluso ringraziando i “tanti amministratori che ogni giorno si dedicano alle loro comunità” e sottolineando che “l’appuntamento elettorale non si può disertare a cuor leggero. Bisogna andare a votare”.