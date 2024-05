Capogruppo di Avs in Comune di Udine Andrea Di Lenardo sugli affitti abusivi scoperti dalla polizia locale a Udine

Non entro nel merito legale della questione, dove la giustizia farà il suo corso, ma nel merito politico sì. Bene ha fatto la nostra amministrazione a intervenire. Ora però è fondamentalmente che questi lavoratori abbiano un alloggio dignitoso dove vivere e non siano abbandonati. Il tema dell’abitare va portato al centro del dibattito perché è un diritto che in Italia in questo momento non viene garantito. A farne le spese lavoratori e lavoratrici di origine straniera e studenti e studentesse dell’università. Bisogna intervenire per impedire che i prezzi possano salire senza limiti, finanziare studentati pubblici e liberi dalle speculazioni private (realizzate però con i soldi di tutti) e aumentare i controlli, fondamentali, come in questo caso, per portare alla luce queste situazioni.