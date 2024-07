Capozzi M5S: “Centrodestra la smetta di strumentalizzare la sicurezza di Udine”.

“Assistiamo a una destra che oggi ideologicamente chiede le dimissioni del Sindaco De Toni, ma è una destra che soffre di vuoti di memoria. Correva il 2018 quando il candidato sindaco Fontanini poneva al centro della sua campagna elettorale la sicurezza di Udine, a fronte di quello che accadeva; durante il suo mandato non soltanto ha disatteso le sue promesse elettorale, ma ha fatto sì che una situazione instabile si acuisse ed è quella che ha lasciato in eredità all’amministrazione De Toni”.

“Già due anni fa, con un’interrogazione, chiedevo che venisse riunito il comitato sicurezza e ordine pubblico per porre fine agli episodi ricorrenti di violenza che costituivano una macchia per la nostra città, tanto che la stessa amministrazione Fontanini nei primi anni di vita ha dovuto emanare almeno quattro ordinanze anti alcol, oggi tanto osteggiate. Se quella volta si fosse intervenuti efficacemente non avremmo la situazione di oggi”.

“I teatrini indecorosi di questi giorni non sono risolutivi e hanno il fine di trasformare quella che è una problematica seria per cui serve un impegno trasversale, in una bagarre politica che non è utile ad arginare ai fenomeni di spaccio di droga e di violenza. Invitiamo pertanto tutti ad abbassare i toni e a collaborare per ridare alla nostra città l’immagine tranquilla che l’ha sempre contraddistinta”.