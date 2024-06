Capozzi M5S: “Scoccimarro insulta i cittadini“ (vedi il video)

“Durante il presidio pacifico dei comitati ‘Assieme per il Tagliamento’ e ‘Tagliamento Libero’ che si battono contro le opere di laminazione sul Fiume Tagliamento, l’assessore Scoccimarro si è fermato a parlare con alcuni di loro ma invece di ringraziarli per il loro impegno in difesa del nostro territorio e delle popolazioni che abitano vicino al Tagliamento, li ha insultati”. A denunciare quanto accaduto è la consigliera regionale del MoVimento 5 Stelle Rosaria Capozzi che era presente al battibecco tra l’Assessore all’Ambiente e i Comitati che vogliono difendere il Tagliamento prima che la maggioranza bocciasse una mozione di cui era prima firmataria.

“Abbiamo chiesto il ritiro della Delibera con cui la Giunta ha approvato l’avvio della progettazione di quest’opera impattante, forti delle posizioni espresse da illustri studiosi e delle posizioni pubblicamente assunte dai Comuni di Spilimbergo e Dignano, governati dal centrodestra. Quest’oggi alcuni rappresentanti dei comitati che lottano contro la Traversa laminante di Dignano sono intervenuti a Trieste per assistere alla discussione della mozione presentata dalle forze di opposizione con cui si chiedeva il ritiro della Delibera della Giunta Regionale approvata l’11 aprile 2024, che però è stata bocciata”.

“Con questo atto la Giunta Fedriga su proposta di Scoccimarro ha approvato il documento preliminare alla costruzione di una traversa laminante con luci mobili a paratoie piane, adiacente al ponte di Dignano per la creazione di un bacino di espansione in linea, in alveo attivo. Da parte di un rappresentante delle istituzioni è inaccettabile un simile comportamento nei confronti di cittadini che pacificamente esprimono una posizione in contrasto con la sua. Capiamo l’imbarazzo della Giunta, viste tutte le contraddizioni intervenute, ma questo non legittima insulti per cui pretendiamo delle scuse pubbliche”.

https://www.facebook.com/reel/975406084377754