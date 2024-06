Capozzi M5S: “Soddisfazione per liberazione di Assange”

“La liberazione di Assange costituisce la vittoria dell’intera comunità globale che si è spesa per chiederne la liberazione e per difendere la libertà di stampa, una componente fondamentale della democrazia”. Così in una nota la consigliera regionale del MoVimento 5 Stelle Rosaria Capozzi.

“Qualche mese il Consiglio regionale ha bocciato la nostra mozione volta a esprimere solidarietà a Julian Assange, allora ancora agli arresti per aver fatto informazione. Un’occasione persa per esprimersi su un tema fondamentale ovvero la libertà di stampa”.

“Avere una stampa libera è il presupposto fondamentale per reperire informazioni rispondenti al vero nella società in cui viviamo e su cui poi poterne discutere liberamente”.