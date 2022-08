Carabinieri: Controlli nel settore edilizia e pubblici esercizi in Friuli. Due attività sospese e sanzioni per complessivi 29.300 euro 

Il Nucleo Ispettorato Carabinieri del Lavoro di Udine, con la collaborazione dei militari delle Compagnie CC di Udine, Tolmezzo e Tarvisio, nell’ambito delle attività finalizzate a prevenire e reprimere i fenomeni dello sfruttamento del lavoro e di quello sommerso e a verificare il rispetto della normativa sulla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, ha svolto controlli nel settore edile e della ristorazione. L’attività ispettiva, di natura ordinaria e tecnica, è stata finalizzata alla verifica della regolare occupazione dei lavoratori e al rispetto delle norme in materia di sicurezza, salute ed igiene sui luoghi di lavoro. L’esito del controllo svolto sull’intero territorio provinciale ha consentito di individuare inadempienze in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro quali l’assenza di protezioni nei ponteggi atte a prevenire la caduta dall’alto ed il mancato rispetto di normative sull’uso dei ponteggi in generale, nonché l’, omessa manutenzione dei presidi antincendio, omessa dotazione di presidi di pronto soccorso e omessa redazione del documento di valutazione dei rischi. Sono state controllate 2 ditte operanti nel settore edile e una ditta nel settore della ristorazione individuate a seguito di attività info-operativa sequenziale all’analisi di dati provenienti dall’Arma territoriale, dai Nuclei CC Ispettorato del Lavoro e dall’esame di banche dati. Sono stati 10 i lavoratori controllati. Sono state sospese l’attività di un cantiere e di un ristorante per gravi violazioni sulla sicurezza. Complessivamente sono state irrogate sanzioni per 29.300,00 euro. In particolare: Sanzioni per 982,00 euro. In cantiere edile ubicato nel territorio carnico sono state riscontrate violazioni riguardanti il ponteggio nei confronti di una ditta artigiana. Sanzioni per 8.896,00 euro in altro cantiere edile. In occasione del controllo di un cantiere a Codroipo è stata trovata una ditta i cui operai utilizzavano il ponteggio privo di protezioni contro la caduta dall’altro. E’ stata disposta la sospensione dell’attività imprenditoriale. Sanzioni per 19.400 euro ad una pizzeria. Si tratta di un pubblico esercizio di ristorazione situato a Tarvisio all’interno del quale sono state riscontrate violazioni riguardanti i presidi antincendio e i presidi di primo soccorso nonché l’omessa redazione del documento di valutazione dei rischi. E’ stata disposta la sospensione dell’attività imprenditoriale.