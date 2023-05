Carabinieri: inseguimento e arresto di un giovane per resistenza, lesioni a pubblico ufficiale e danneggiamento di autovettura militare

Questa mattina i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Latisana hanno arrestato un 30enne, italiano residente nel Lazio, ritenuto responsabile di resistenza, lesioni a pubblico ufficiale e danneggiamento dell’autovettura di servizio. Il giovane, in Latisana, fermato dall’equipaggio per aver circolato con la propria autovettura mantenendo una condotta di guida molto pericolosa, al momento della contestazione delle conseguenti violazioni al Codice della Strada si era dato a precipitosa fuga con lo stesso veicolo, costringendo i Carabinieri a un inseguimento, durante il quale l’autovettura di servizio è stata volontariamente urtata. Il soggetto è stato bloccato dopo una colluttazione nel corso della quale i due militari intervenuti hanno riportato lievi lesioni. Al soggetto sono stati contestati, inoltre, il rifiuto a sottoporsi ad accertamenti per lo stato di ebbrezza e per l’uso di sostanze stupefacenti. L’arrestato è stato trattenuto in camera di sicurezza per la direttissima in esito della quale l’arresto è stato convalidato.