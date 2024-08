Carabinieri: Servizio straordinario di controllo del territorio in Lignano Sabbiadoro (UD)

La Compagnia Carabinieri di Latisana (UD), nella notte tra il 2 e 3 agosto 2024, ha attuato un servizio straordinario di controllo del territorio che ha interessato le aree a forte vocazione turistica del comune di Lignano Sabbiadoro. In un periodo ordinariamente caratterizzato dal forte afflusso di visitatori, attratti dagli aventi in corso ed invogliati dal bel tempo, un importante schieramento di Carabinieri ha svolto servizi straordinari finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati in genere, con particolare riguardo a quelli di tipo predatorio e in materia di stupefacenti. Intensificata anche la vigilanza sul rispetto delle norme del codice della strada, finalizzata alla prevenzione e contrasto dell’incidentalità causata dall’uso di sostanze stupefacenti, dall’abuso di alcool e dalla violazione dei limiti di velocità.

Numerosi i posti di controllo effettuati, nel corso dei quali, al fine di supportare i Carabinieri impegnati nei controlli, è stata assicurata sul posto anche la presenza di un laboratorio mobile di analisi, con personale medico e tecnico specializzato a bordo, grazie al quale è stato possibile effettuare nell’immediatezza gli accertamenti necessari per escludere che i guidatori controllati fossero in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Le pattuglie hanno, altresì, vigilato dinamicamente abitazioni, esercizi commerciali, locali pubblici, distributori di carburanti e tutti i luoghi ritenuti maggiormente esposti ai reati contro il patrimonio.

Nell’ambito dei servizi svolti, sono stati sottoposti a controllo 150 veicoli ed identificate 193 persone. 4 le patenti ritirate ad altrettanti automobilisti che si erano messi alla guida nonostante avessero valori di alcool nel sangue superiori a quanto previsto dalla legge.

I controlli straordinari hanno permesso, altresì, di individuare, tra le 193 persone identificate, un uomo destinatario di un provvedimento restrittivo emesso dall’Autorità Giudiziaria a seguito di condanne definitive per reati di furto, porto abusivo di armi e guida in stato di ebrezza alcolica, commessi in questa provincia negli anni 2017, 2018 e 2021, in esecuzione del quale è stato tratto in arresto e tradotto presso la casa circondariale di Udine.