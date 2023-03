Carbone, nucleare, rigassificatore: Monfalcone e l’economia di guerra

Domani 21 marzo 2023 alle 17.30, presso la biblioteca comunale di Monfalcone in via Ceriani 10, Alleanza Verdi – Sinistra propone una riflessione con Mario Agostinelli, presidente dell’associazione “Laudato Sì” e referente del Contratto mondiale per l’energia e il clima, che lo scorso anno presentò un‘ipotesi di riconversione per la Centrale a carbone basata sul progetto di Civitavecchia, approvato dalla Comunitá locale e dalla Regione Lazio. La conferenza verrà presentata dalle capolista di Alleanza Verdi – Sinistra alle elezioni regionali nelle circoscrizioni di Gorizia e Trieste, Giulia Giorgi e Tiziana Cimolino, mentre Alessandro Capuzzo introdurrà il tema Economia di guerra per Tavola della Pace Friuli Venezia Giulia. Il 22 marzo alle ore 11 presso il caffè San Marco di via Battisti 18 a Trieste, avrà luogo un incontro con la stampa sui temi sollevati nella conferenza: la guerra e le sanzioni, i progetti di mini nucleare civile e rigassificatore, l’ipotizzata conversione a idrogeno della centrale a carbone a fronte della proposta avanzata dai Verdi, ispirata al progetto ecocompatibile approvato a Civitavecchia.