Carenza di personale socioeducativo nei servizi dedicati ad anziani, minori e scuola.  Simona Liguori: «Fedriga porti il tema in conferenza stato-regioni»

«L’annullamento della delibera regionale crea problemi seri alla ordinaria erogazione dei servizi socioeducativi e non consente di pensare alla crescita del settore, settore su cui era fondamentale intervenire con nuovi investimenti soprattutto dopo la pandemia. A nostro parere il passo fondamentale da fare tocca al presidente Fedriga che portando il tema a livello di Conferenza Stato – Regioni può provare a risolvere la situazione di emergenza relativa alla carenza significativa di figure professionali educative in tutti i settori dell’integrazione sociosanitaria – dalle comunità per minori, ai servizi legati al tema disabilità, fino alla salute mentale – e dei servizi legati al “sistema scuola”». Così la consigliera regionale di Civica Fvg Simona Liguori nel commentare l’annullamento da parte del Tar di Trieste della delibera n° 1213 della Direzione Salute che forniva “Indicazioni per garantire la continuità e la qualità delle funzioni socioeducative nei servizi sociali territoriali”.