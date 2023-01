Casa. Moretti (Pd): confermata illegittimità norma contro stranieri

“Nonostante sia inciampata più volte in questioni di legittimità e sia stata ripetutamente soccombente di fronte ai tribunali, la Giunta Fedriga insieme al Comune di Monfalcone si trova ora nuovamente sconfitta davanti a un tribunale che sancisce, ancora una volta, il carattere discriminatorio delle norme volute e promosse dalla Lega anche sul tema della casa”. Lo afferma in una nota il capogruppo del Pd nel Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, Diego Moretti, commentando “il respingimento da parte della Corte d’appello di Trieste dei ricorsi presentati nel 2021 da Regione, Ater di Gorizia e Comune di Monfalcone contro la decisione di primo grado che aveva imposto l’inserimento in graduatoria di 15 cittadini stranieri di nazionalità asiatica e 35 residenti bengalesi”. “Siamo di fronte a una norma propagandistica e discriminatoria – aggiunge l’esponente dem – che sta solo alimentando ingiustizie e tensioni sociali di cui non abbiamo assolutamente bisogno”. “Questa è l’ennesima conferma – conclude Moretti – di quanto questo dettato normativo sia sbagliato, demagogico e da abrogare al più presto, nonché di come sia necessario rientrare nei binari della legalità e della legittimità giuridica”.