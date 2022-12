Casarsa: martedì 13 dicembre la Fvg Orchestra con “dall’operetta al musical”

Martedì 13 dicembre alle ore 20.45 il Teatro Pier Paolo Pasolini di Casarsa ospiterà un concerto dedicato alle più celebri operette della tradizione mitteleuropea e alle indimenticabili pagine dei titoli storici del Musical. Dall’operetta al musical è il titolo del concerto, presentato nella stagione promossa da Comune e Circuito ERT, che avrà per protagonista la FVG Orchestra diretta da Romolo Gessi e le voci di Andrea Binetti, Ilaria Zanetti e Marzia Postogna. Il programma della serata si aprirà con l’omaggio all’operetta attraverso pagine di Emmerich Kalman tratte dalla Principessa della czardas e da Contessa Mariza, di Carl Zeller da Der Vogelhandler, di Mario Pasquale Costa da Scugnizza, e di Herman Dostal da Der fliegende Rittmeister. Non è Mitteleuropa senza Johann e Josef Strauss dei quali verrà eseguita Pizzicato Polka. La seconda parte del concerto avrà per protagonista il musical con brani di Cole Porter (Night and day), Harold Arlen (Over the rainbow), Jerome Kern (Smoke gets in your eyes), Richard Rodgers e Oscar Hammerstein II (la suite da The sound of music), Richard Rogers (Blue Moon), Edith Piaf e Louis Guglielmi (La vie en rose) e Leroy Anderson (Sleight Ride). Recentemente riconosciuta come ICO (Istituzione Concertistico-Orchestrale) dal Ministero della Cultura, la FVG Orchestra è la compagine sinfonica voluta dalla Regione Friuli Venezia Giulia per raccogliere l’eredità musicale di diverse realtà del territorio. In pochi anni di attività si è esibita nei maggiori teatri della Regione e in diverse tournée in Slovenia, Austria, Croazia e, recentemente, in Serbia. A dirigere l’ensemble regionale ci sarà, come detto, Romolo Gessi. Il Maestro Gessi ha studiato direzione d’orchestra con Kukuskin, Musin, Renzetti e Kalmar, perfezionandosi al Conservatorio di San Pietroburgo, all’Accademia di Pescara e a Vienna, dove ha ottenuto il diploma dei Wiener Meisterkurse für Dirigenten con il massimo dei voti. È principale direttore ospite dell’Orchestra Pro Musica Salzburg e della Filarmonia Veneta, direttore musicale dell’Orchestra da camera del FVG e direttore artistico delle Serate Musicali in Villa Codelli a Mossa. Affermatosi in numerosi concorsi di direzione d’orchestra è stato docente di direzione d’orchestra al Conservatorio di Milano, al Centro Lirico Internazionale di Adria e al Corso di perfezionamento europeo di Spoleto.

Andrea Binetti ha esordito giovanissimo nella compagnia di operetta di Sandro Massimini. Ha al suo attivo numerosi concerti e produzioni liriche. Canta in teatri prestigiosi quali L’Arena di Verona, La Fenice di Venezia, L’Opera di Parigi, accanto a nomi quali Placido Domingo, Katia Ricciarelli, Fiorenza Cedolins, Andrea Bocelli e Milva; con Daniela Mazzucato, Max René Cosotti, Elio Pandolfi e Gino Landi è uno dei protagonisti in

diverse produzioni del Festival Internazionale dell’Operetta di Trieste.

Ilaria Zanetti è nata a Trieste e si è diplomata brillantemente al Conservatorio della sua città. Nel 2003 vince il ruolo di Susanna ne Le nozze di Figaro di Mozart al concorso per ruoli lirici Rome Festival e nel 2005 l’XI Concorso Internazionale Seghizzi, risultando

miglior interprete dello Stabat Mater di Boccherini. Ha cantato, tra glli altri, nei teatri Regio di Torino, Alighieri di Ravenna, Fondazione Arena di Verona, Olimpico di Vicenza, degli Arcimboldi e dal Verme di Milano e al lirico Giuseppe Verdi di Trieste.

Marzia Postogna è nata a Trieste e lavora nell’ambito del teatro di prosa come interprete e ideatrice di progetti tra prosa e musica; collabora principalmente con il Teatro La Contrada di Trieste, dove si è formata attraverso un lungo percorso in diversi generi teatrali con esperienze anche come cantante.

Maggiori informazioni e prenotazioni contattando la Biblioteca Comunale di Casarsa (0434 873946-81. Maggiori informazioni su ertfvg.it.