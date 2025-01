Casarsa (Pn): parte il cartellone invernale della rassegna cinematografica

Nuovo cartellone cinematografico invernale a Casarsa della Delizia, con eventi speciali come quello dedicato agli under 20 contro il bullismo insieme al Servizio Politiche Giovanili della Città di Casarsa della Delizia. Dal 23 gennaio al 27 febbraio, il programma spazierà dal cinema d’autore al cinema di animazione, passando per docu-film storici e le proiezioni dedicate al pubblico più giovane. La rassegna è organizzata dalla Pro Casarsa della Delizia Aps in collaborazione con l’Amministrazione comunale e il sostegno di Banca 360 Fvg.

“Siamo felici di presentare una rassegna cinematografica che non solo intrattiene, ma anche educa e sensibilizza – hanno commentato Ilaria Peloi, vicepresidente e referente gruppo cinema e Antonio Tesolin, presidente della Pro Casarsa – Grazie a film come ‘Il ragazzo con i pantaloni rosa’, che fa riflettere sulle tragiche conseguenze del bullismo, e al documentario ‘Il Muro di Gorizia’ che ci aiuta a conoscere meglio la nostra storia regionale e nazionale in occasione della nuova Capitale europea della cultura. Siamo orgogliosi anche dell’opportunità di presentare il libro “I Pasolini. Guido e Pier Paolo: Resistenza e libertà” a cura di Roberto Volpetti e, nella stessa sera, il docu-film “Sangue e neve” in un incontro speciale in Municipio: un evento sui tragici fatti del confine orientale e delle malghe di Porzûs in particolare. In questo modo il cinema diventa uno strumento per la crescita personale e collettiva, grazie anche alla grande collaborazione con l’Amministrazione comunale. Ci auguriamo che il cinema continui a essere un luogo di incontro e di scambio culturale per la nostra comunità”.

Si parte giovedì 23 gennaio, alle ore 20.45 con il film drammatico Napoli – New York di Gabriele Salvatores che racconta la storia di due ragazzini napoletani che si mettono in viaggio verso New York per sfuggire alla povertà italiana del secondo dopoguerra. Si prosegue domenica 26 gennaio, alle ore 16.00 con il film d’animazione Oceania 2. Un nuovo capitolo della saga animata ambientata in Oceania, ricca di avventure e personaggi indimenticabili. Poi, lunedì 27 gennaio alle 20.45 verrà proiettato il film L’ultima volta che siamo stati bambini, la commedia di Claudio Bisio, al suo esordio alla regia. Ambientato a Roma nel 1943, racconta la storia di quattro bambini che giocano alla guerra mentre fuori esplodono le bombe della guerra vera. Provengono da famiglie molto diverse, eppure tra loro nasce la più grande amicizia del mondo indifferente alle divisioni del periodo storico. L’evento è organizzato in occasione della Giornata della Memoria.

Giovedì 30 gennaio, alle ore 20.45 è la volta di Il muro di Gorizia. Un documentario che indaga la storia e il significato del Muro di Gorizia, simbolo della divisione tra Italia e Jugoslavia e che significativamente sarà proiettato a pochi giorni dal Giorno del ricordo che commemora le sofferenze del confine orientale in un anno speciale per Gorizia e Nova Gorica, capitale europea della cultura 2025. Venerdì 7 febbraio, alle ore 20. 45 la proiezione di “Il ragazzo con i pantaloni rosa” di Margherita Ferri. Il film ispirato alla storia vera di Andrea Spezzacatena, il ragazzo che si è tolto la vita a causa del cyberbullismo. Il film è ad ingresso gratuito per gli under 20 in collaborazione con il Servizio Politiche Giovanili della Città di Casarsa della Delizia. Giovedì 13 febbraio, alle ore 20.45 verrà presentato il libro “I Pasolini. Guido e Pier Paolo: Resistenza e libertà” a cura di Roberto Volpetti, presidente dell’Associazione Partigiani Osoppo e di seguito proiettato il docu-film “Sangue e neve”, ispirato alla tragica vicenda delle Malghe di Porzûs. Si tratta di un evento speciale ad ingresso gratuito in Sala Consiliare di Palazzo Burovich de Zmajevic.