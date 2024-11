Caso acciaieria. Honsell (Open): preoccupazione per il rinvio dell’autorizzazione della giunta sul ricorso al Consiglio di Stato contro la sentenza del Tar

“Appare molto preoccupante che, dopo tre riunioni della Giunta Fedriga, non giunga ancora la notizia che la Giunta ha autorizzato il ricorso al Consiglio di Stato contro la sentenza del TAR che autorizza la Danieli ad ottenere i nominativi dei cittadini che hanno firmato la petizione contro l’acciaieria nella laguna di Marano.

La richiesta di autorizzazione era stata espressa formalmente dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale del FVG, guidato dal Presidente Bordin. Tale decisione era maturata dopo che i consiglieri regionali avevano votato all’unanimità la mozione proposta da noi di Open Sinistra FVG a difesa della libertà di dissenso e del diritto di esprimersi senza ritorsioni attraverso lo strumento della petizione.

Appare molto grave questo continuo rinvio dell’autorizzazione della Giunta perché si avvicina il giorno nel quale l’elenco dei nominativi dovrà essere consegnato alla Danieli. La società nel ricorso al TAR esprimeva la volontà di rivalersi economicamente e querelare i firmatari della petizione. Se ciò dovesse accadere verrebbe a essere profondamente offesa la libertà di espressione politica dei cittadini attraverso lo strumento della petizione.

Perché il Presidente Fedriga non si fa garante della libertà di opinione in Regione quando tutto il Consiglio Regionale, compresi i suoi colleghi di partito come Bordin, lo hanno chiesto?”

Così si è espresso Furio Honsell, Consigliere regionale di Open Sinistra FVG