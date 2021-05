Caso Sores/ De Monte: sdegno, preoccupazione ed incredulità si esprimono così anche i medici del Fvg attraverso una nota intersindacale

La vicenda Sores/ De Monte continua a tenere banco e di pochi minuti fa è una nota dei medici del Fvg che attraverso un comunicato intersindacale esprimono lo sconcerto per quanto emerso. La nota breve quanto incisiva mette sul banco degli imputati il Governo regionale. Questo il testo:

Le seguenti Organizzazioni sindacali OSS che rappresentano il 70% dei Dirigenti Medici e Sanitari del FVG, esprimono fortissimo sdegno e vivissima preoccupazione ed incredulità per la normalità con cui questo Governo Regionale sta tollerando, ammettendo e legittimando la possibilità che professionisti sanitari, anche di un certo rilievo, possano liberamente dichiarare di non volersi vaccinare con i vaccini attualmente disponibili. Un tanto è offensivo nei confronti di tutti i colleghi e di tutti i cittadini che si sono già vaccinati, è contrario alla normativa vigente, è sprezzante nei confronti della politica sanitaria stessa di questa Regione così fortemente e positivamente impegnata in questi mesi di campagna vaccinale, è estraneo e contrario a qualsiasi più semplice e chiara evidenza scientifica ed è un messaggio pericolosissimo per gli operatori sanitari ancora dubbiosi e per la popolazione in toto. Ci dissociamo completamente da questa condotta, richiamiamo i colleghi tutti ad un comportamento etico e deontologicamente inappuntabile e chiediamo al Presidente Fedriga ed ai Presidenti degli Ordini dei Medici di dissociarsi da un tanto e di prendere le adeguate misure affinchè chi ha sbagliato paghi.

AAROI EMAC Alberto Peratoner, ANAAO ASSOMED Valtiero Fregonese, ANPO ASCOTI FIALS MEDICI Antonio Maria Miotti, CISL Nicola Cannarsa, FASSID Stefano Smania, FP CGIL Calogero Anzallo, FVM Roberto Cesanelli, UIL MEDICI Stefano Vit