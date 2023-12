C’è aria di Natale alla Rsa “Le camelie”: mercatino e il primo speciale regalo dei nipoti di Babbo Natale

Il Natale è alle porte anche alla Rsa “Le Camelie” di S. Giovanni al Natisone: in struttura è arrivato il primo regalo da parte di due “Nipoti di Babbo Natale” che hanno consegnato di persona il loro regalo alla signora Elda: un maglione rosso. Altri regali continuano ad arrivare per gli ospiti, felicissimi di sapere che qualcuno ha pensato a loro.

Anche quest’anno Sereni Orizzonti sostiene con più di 20 strutture il Progetto “Nipoti di Babbo Natale”, organizzato dall’Associazione Un Sorriso in Più Onlus, un progetto fatto di momenti magici ed emozioni uniche tra gli ospiti e i volontari che esaudiscono i loro desideri.

«Con l’arrivo del Natale i momenti di condivisione sono ancora più magici e speciali. I Nipoti possono venire a trovare di persona gli ospiti oppure incontrarli virtualmente. Vedere così felici i nostri ospiti ed essere testimoni di quanta umanità c’è nelle persone è il regalo più bello» – ha dichiarato la direttrice della struttura Siwar Said.

Entrati ormai nello spirito natalizio, il personale della struttura e alcuni ospiti autosufficienti hanno anche partecipato con la propria bancarella al mercatino di Natale “Aiar di Nadal”, organizzata dal Comune. L’obiettivo della residenza, gestita da Sereni Orizzonti, è raccogliere donazioni per realizzare il progetto “In viaggio con me” per portare gli ospiti in gita in primavera. Ospiti e operatori in rappresentanza della struttura hanno incontrato il sindaco Carlo Pali e i volontari della Croce Rossa di S. Giovanni al Natisone.

«Partecipare a queste iniziative dà la possibilità ai nostri ospiti di sentirsi meno soli, soprattutto nel periodo delle festività. Ringrazio tutti gli operatori, infermieri e direzione, che hanno aiutato a realizzare il progetto “In viaggio con me”» – conclude la direttrice.

La Rsa “Le Camelie” di S. Giovanni al Natisone può ospitare anziani con diversi gradi di autosufficienza. È gestita da Sereni Orizzonti, uno dei primi tre gruppi a livello nazionale che opera nella costruzione e gestione di residenze sanitarie assistenziali, con circa 80 Rsa e più di 5mila posti letto in Italia e all’estero.