Celebrazione degli 80 anni dell’ANPI ad Aquileia: il ruolo della memoria e la difesa dei valori costituzionali

“Esprimo grande apprezzamento per l’importante manifestazione che ha organizzato la sezione ANPI di Aquileia in occasione degli 80 anni dalla fondazione dell’ANPI.

Nella splendida relazione approfondita della Rappresentante dell’ANPI di Aquileia Milena Cossar, un’autentica lectio magistralis, sono stati ricostruiti, proiettando i documenti originali dell’archivio del Comune di Aquileia, i passi che portarono alla costituzione dell’ANPI a Roma e poi l’anno successivo alla sezione di Aquileia.

L’importanza della funzione dell’ANPI nel sostenere chi aveva combattuto per la Liberazione anche dopo il 25 aprile è emersa con chiarezza. Oltre all’assistenza materiale era anche molto esplicito non solo l’impegno della memoria, ma anche quello della difesa e della promozione dei valori che portarono alla Costituzione. Questo impegno, che è ancora più urgente in quest’epoca nella quale certi valori sembrano scontati, ma invece non sono mai stati tanto attaccati, dimostra l’attualità di quegli impegni presi ottanta anni fa.

In occasione della manifestazione abbiamo raccolto le firme per il Referendum contro la legge dell’Autonomia differenziata.” Così si è espresso Furio Honsell, Consigliere regionale di Open Sinistra FVG.