Centro Iniziative Culturali Pordenone: Laboratori Giovani e Creatività da sabato 20 Gennaio 2024

Sabato 20 gennaio 2024 ripartono i gettonati laboratori creativi del Centro Iniziative Culturali Pordenone a cura di esperti di percorsi didattici, cartoonist, illustratori, e tanti altri.

EMOZIONI SENZA PAROLE

Due incontri > dai 6 agli 8 anni. Sabato 20 e 27 gennaio 2024, ore 15.00-17.00 Indossare le emozioni per provare a riconoscerle e condividerle dentro un piccolo gruppo. A cura di Luca Maronese, atelierista di laboratori teatrali

IL FANTASTICO MONDO ANIME E MANGA

Due incontri > dai 9 agli 11 anni. Sabato 27 gennaio e 3 febbraio 2024, ore 15.00-17.00 Un entusiasmante nuovo percorso tra Naruto e One Piece. Primo approccio ad un corso di disegno per riprodurre i nostri Manga preferiti.

A cura di Stefania Trevisan, atelierista di laboratori creativi

PITTURIAMOCI

Un incontro > dai 6 agli 8 anni. Sabato 3 febbraio 2024, ore 15.00-17.00 Il colore, questo materiale così conosciuto e usato, sa offrire infinite occasioni di utilizzo. Questo laboratorio ce ne darà alcuni esempi, ma … shhh! Non si può svelare di più. A cura di Giovanna Beqiri

TETHYSHADROS… disegnando mondi perduti

Due incontri > dai 6 agli 8 anni. Sabato 17 e 24 febbraio 2024, ore 15.00-17.00 Osserviamo e disegniamo a mano libera le meraviglie della Natura che ci circonda. Cose già fatte e già viste? NO: questa volta attraverseremo milioni di anni di storia di vita sulla Terra, partendo da “come non erano i dinosauri…” per cercare di ricostruire immagini di mondi e animali che l’uomo non ha mai visto. A cura di Alberto Magri, disegnatore e illustratore

CIELO D’INVERNO

Un incontro > dai 9 ai 12 anni. Sabato 2 marzo 2024, ore 15.00-17.00 Un’occasione per imparare a conoscere il cielo: pianeti, astri e costellazioni. Esercitare l’occhio a riconoscere quello che la volta stellare nei secoli ha saputo raccontare agli osservatori più attenti e pazienti e che oggi saprà svelare a noi. A cura di Pino Fantin, astrofilo

CESTINIAMOCI

Due incontri > dai 6 agli 8 anni. Sabato 2 e 9 marzo 2024, ore 15.00-17.00 Creare un oggetto imparando l’arte della cesteria sa appassionare anche i più piccoli: stimola la creatività, promuove la manualità, corrobora l’autostima!!! Due soli incontri? Purtroppo sì! A cura di Balthazar in collaborazione con Montagna Leader

PUMP, BLAM, SLURP, BOING…

Due incontri > dai 9 agli 11 anni. Sabato 16 e 23 marzo 2024, ore 15.00-17.00 Un linguaggio universale quello del fumetto, che però ha un suo alfabeto. Ci basteranno un foglio e una matita per imparare a conoscerlo! E così anche le tue storie prenderanno vita con i personaggi che imparerai a disegnare A cura di Marco Tonus, cartoonist

CERAMISTI IN ERBA

Tre incontri > dai 9 agli 11 anni. Sabato 6, 13 e 20 aprile 2024, ore 15.00-17.00 Alla scoperta di un materiale antico e magico che ci permette di esprimerci divertendoci: la ceramica! Un vero corso per conoscere le tecniche del fare ceramica, dal semplice stendere la tavoletta al tagliare forme, assemblare le formine, ma anche iniziare a modellarle. A cura di Balthazar in collaborazione con Montagna Leader. Le preiscrizioni si effettuano compilando il form qui sotto.

Per maggiori info: cicp@centroculturapordenone.it.