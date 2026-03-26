Cgil Sulla sanità: risorse aggiuntive siano occasione per dare di più ai lavoratori

La Fp Cgil ha scelto di non firmare un contratto nazionale che ha portato ai lavoratori della sanità poche decine di euro di aumento, non sufficienti neppure a coprire l’inflazione. È per questo che non partecipiamo alla trattativa in corso in Regione. Premesso questo, ci attendiamo che le sigle presenti al tavolo, quelle che hanno scelto invece di firmare il contratto nazionale, facciano del loro meglio per conquistare una distribuzione equa e soddisfacente delle risorse messe a disposizione per valorizzare il personale del servizio sanitario. Risorse che quest’anno sono più ingenti e che devono essere l’occasione anche per definire annose questioni irrisolte, come l’estensione degli incentivi sull’emergenza alle ostetriche e ai tecnici di radiologia e laboratorio, finora ingiustamente esclusi.