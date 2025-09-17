Che genere di politica? 𝘐𝘭 𝘳𝘶𝘰𝘭𝘰 𝘥𝘦𝘭𝘭𝘢 𝘙𝘦𝘨𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘍𝘝𝘎 𝘥𝘪 𝘧𝘳𝘰𝘯𝘵𝘦 𝘢𝘭𝘭𝘦 𝘴𝘧𝘪𝘥𝘦 𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑠𝑝𝑒𝑡𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑝𝑒𝑟 𝑢𝑛’𝑎𝑔𝑒𝑛𝑑𝑎 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒. Evento di Avs
Sabato prossimo 20 settembre dalle 9:30 alle 13:00 a Palazzo Antonini-Belgrado, Udine (Piazza Patriarcato, 3) si svolgerà un evento per confrontare le politiche di genere della nostra Regione e nelle città del Friuli Venezia Giulia, con tante ospiti che potranno dare diversi spunti di analisi per raggiungere una società più giusta. Introduzione e moderazione a cura di Jessica Cugini.
𝗟𝗮 𝗖𝗶𝘁𝘁𝗮̀ 𝗙𝗲𝗺𝗺𝗶𝗻𝗶𝘀𝘁𝗮
Dialogo tra Serena Pellegrino (Architetta, Consigliera regionale di AVS), Silvia Viviani (Urbanista, Assessora all’Urbanistica del Comune di Livorno, già presidente INU)
𝗟𝗮 𝗖𝗶𝘁𝘁𝗮̀ 𝗰𝗵𝗲 𝗖𝗼𝘀𝘁𝗿𝘂𝗶𝘀𝗰𝗲 𝗖𝘂𝗿𝗮
Dialogo tra Donatella Albini (Medica, Centro di documentazione e informazione sulla salute di genere di Brescia, Segretaria nazionale Sinistra Italiana) e Tiziana Cimolino (Medica, Portavoce regionale Verdi – Europa Verde FVG)
𝗟𝗮 𝗖𝗶𝘁𝘁𝗮̀ 𝗰𝗵𝗲 𝗔𝗰𝗰𝗼𝗴𝗹𝗶𝗲 𝗶 𝗕𝗮𝗺𝗯𝗶𝗻𝗶 𝗲 𝗹𝗲 𝗕𝗮𝗺𝗯𝗶𝗻𝗲
Dialogo tra Arianna Facchini (Assessora alle Pari Opportunità del Comune di Udine) e Patrizia Quattrocchi (Antropologa medica – Docente Associata di antropologia culturale dell’Università degli studi di Udine)
𝗟𝗮 𝗖𝗶𝘁𝘁𝗮̀ 𝗰𝗵𝗲 𝗣𝗿𝗼𝘁𝗲𝗴𝗴𝗲 𝗹𝗲 𝗘𝘀𝗶𝘀𝘁𝗲𝗻𝘇𝗲
Dialogo tra Elena Comelli (Responsabile politiche abitative Sinistra Italiana Milano) e Renata Della Ricca (SICET FVG)
𝗟𝗮 𝗖𝗶𝘁𝘁𝗮̀ 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗲 𝗗𝗼𝗻𝗻𝗲 𝗟𝗶𝗯𝗲𝗿𝗲
Dialogo tra Luana Zanella (Deputata, Presidente del gruppo AVS alla Camera dei Deputati) e Roberta Nunin (Presidente della Commissione Pari Opportunità del Comune di Udine)
𝗟𝗮 𝗖𝗶𝘁𝘁𝗮̀ 𝗰𝗵𝗲 𝗩𝗶𝘃𝗲 𝗹𝗮 𝗣𝗮𝗰𝗲
Dialogo tra Annalisa Comuzzi (Donne in Nero Udine) e Raffaella Barbieri (Attivista per i diritti civili, Portavoce Possibile Udine)
Poi il testimone passa a #Savona grazie a Gabriella Branca!