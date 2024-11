China Moses, diva del soul jazz e figlia di Dee Dee Bridgewater, sabato 23 al Volo del jazz di Sacile

Ancora grande musica sabato 23 novembre nel Teatro Zancanaro di Sacile, alle 21, per la rassegna Il volo del jazz, che ospita una delle artiste più acclamate del panorama jazz internazionale: China Moses, cantante che rappresenta l’essenza del soul e del jazz moderni , talento cosmopolita con radici profonde, per l’unica data italiana del suo tour.

China Moses non è solo un’interprete straordinaria, ma un’artista completa, la cui creatività abbraccia molteplici forme di espressione. Nata a Los Angeles, figlia della leggenda del jazz Dee Dee Bridgewater e del regista Gilbert Moses, la Cina ha saputo crearsi una carriera autonoma internazionale. Cresciuta tra Parigi, Londra e New York, porta con sé un bagaglio culturale eccellente che si riflette nelle sue interpretazioni intense e sofisticate.

Una carriera che inizia precocemente, negli anni ’90, ma il vero salto avviene con This One’s For Dinah (2009), un tributo appassionato alla sua musa, Dinah Washington. Da quel momento, Moses si è affermata come una delle voci più influenti e originali della scena jazz. Album come Crazy Blues (2012) e Nightintales (2017) l’hanno consacrata, mostrando la sua capacità di mescolare generi e di esplorare le profondità emotive della musica con uno stile inconfondibile ​.

Il suo concerto a Sacile sarà un viaggio emozionante, arricchito dall’accompagnamento di una band di eccellenza: Kwame Yeboah, tastiere; Girolamo Cornelis, chitarra; Lox, batteria, Lawrence Insula, basso. Un quartetto di musicisti che promette un’esperienza musicale coinvolgente, fondato sulla voce potente e il carisma innato di China Moses, che in ogni suo concerto sa creare una connessione con il pubblico, trasportandolo attraverso sonorità che spaziano dal soul al blues, dal jazz al R& B

Oltre che regina della musica, China Moses è anche una nota conduttrice radiofonica, produttrice e attrice. Conduce programmi come Made in China su TSF Jazz e Late Night with China Moses su Jazz FM UK, dimostrando una rara capacità di comunicare con il pubblico attraverso molteplici linguaggi. Ha collaborato con marchi musicali prestigiosi, come Blue Note Records e MPS, ed è impegnata in iniziative filantropiche, sostenendo causa come l’educazione musicale e la lotta contro il cancro. ​China Moses è una forza della natura, una voce capace di trasformare ogni canzone in una storia intensa: il suo concerto a Sacile rappresenta una rara occasione di assistere alla performance di un’artista che ha calcato i palchi più prestigiosi del mondo, dal Ronnie Scott’s di Londra all’Elbphilharmonie di Amburgo, fino al Birdland di New York

L’edizione 2024 del festival Il Volo del Jazz , organizzato da Circolo Controtempo, celebra quest’anno il suo 20° anniversario con una programmazione straordinaria. Sei concerti, inclusa l’anteprima con Brad Mehldau, rappresentano un viaggio nelle molteplici sfaccettature del jazz. Come sottolinea la direttrice artistica Paola Martini: “Vogliamo continuare a offrire un contenitore aperto, dove il pubblico possa trovare il jazz che ama, scoprendo nuove dimensioni di questa musica infinita.”